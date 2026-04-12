Capacitación y asistencia para optimizar el uso de alimentos en PyMEs

Se lanzó una nueva edición de un programa orientado a pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario que busquen mejorar sus procesos y reducir el desperdicio de alimentos. La propuesta combina formación técnica y acompañamiento especializado, con foco en la eficiencia y la sostenibilidad.

Las empresas interesadas podrán participar de instancias de capacitación abiertas, pensadas para incorporar herramientas prácticas que permitan optimizar la producción y minimizar pérdidas a lo largo de toda la cadena de elaboración.

La primera jornada se realizará el próximo 16 de abril, de 14:30 a 16:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples del INFUETUR en Ushuaia. Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/ZzeyH2H3wxjpmB4AA⁠�

En paralelo, un grupo de PyMEs locales accederá a asistencia técnica personalizada durante seis meses. Este proceso contempla diagnósticos, visitas a los establecimientos, diseño de planes de mejora y seguimiento en la implementación de acciones concretas para reducir pérdidas y desperdicios.

La iniciativa busca no solo mejorar la competitividad de las empresas, sino también fomentar prácticas responsables que contribuyan al desarrollo sostenible del sector alimentario.