Educación difundió las escuelas secundarias con vacantes para el sorteo de ingreso 2026

El Ministerio de Educación de la Provincia informó el listado de colegios de nivel secundario que disponen de vacantes para el sorteo de ingreso a primer año del Ciclo Lectivo 2026, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 14 de febrero en las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

En Ushuaia, los establecimientos con cupos disponibles son: Los Andes, J. M. Sobral, Ernesto Sábato, Eva Duarte de Perón, Kloketen y el Colegio Polivalente de Arte “M. Inés Bustelo”. El sorteo se realizará en este último, ubicado en Avenida Leandro N. Alem Nº 15. Las puertas del establecimiento se habilitarán a las 9:00 y se cerrarán a las 10:00 horas, momento en el que dará inicio el procedimiento.

Por su parte, en Río Grande las vacantes corresponden a los colegios Soberanía Nacional, Alicia M. de Justo, Haspen, Guevara Bachiller, Padre José Zink y Piedrabuena. El sorteo se llevará a cabo en el Colegio Piedrabuena, situado en calle Colón Nº 751. En este caso, el ingreso estará habilitado desde las 8:00 hasta las 9:00 horas.

Desde la cartera educativa se remarcó que, una vez cerradas las puertas en ambas sedes, no se permitirá el ingreso de personas y se procederá inmediatamente al sorteo.

Asimismo, se recordó que los adultos responsables deberán concurrir con el certificado de finalización de 6° grado del nivel primario y el DNI del estudiante aspirante a 1° año, ya sea en formato físico o digital.