Blanco repudia la visita de Luke Pollard a las Islas Malvinas y critica el silencio cómplice del Gobierno Nacional    

El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, presentó un proyecto de declaración para manifestar su enérgico rechazo a la reciente visita de Luke Pollard, Ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, a las Islas Malvinas. En su iniciativa, Blanco expresó también su profunda preocupación por la ausencia de una política exterior firme y definida por parte del gobierno argentino en relación a la causa Malvinas.

«Este proyecto se enmarca en una alarmante sucesión de hechos relacionados con la Cuestión Malvinas que nos preocupan profundamente. Hechos originados por los responsables de la política exterior y de defensa de nuestro país, pero que no han logrado encauzar correctamente lo que debería ser una política de Estado», señaló el senador fueguino.

En sus declaraciones, Blanco destacó la gravedad del silencio oficial ante la visita del ministro británico a las Islas Malvinas, lo que refleja una preocupante falta de pronunciamiento de la Cancillería Argentina. «Es como si todo lo relacionado con la soberanía de Malvinas se tratara con un secretismo que da la impresión de que al gobierno nacional no le interesa lo que suceda en nuestras islas. Tal vez este silencio busque no incomodar al gobierno británico o sea parte de una estrategia de acercamiento que nosotros desconocemos. Pero lo cierto es que cada vez que un funcionario británico visita las islas, nuestra Cancillería no emite una opinión y trata que estos hechos pasen desapercibidos. A mi juicio, esto equivale a una resignación activa de nuestra soberanía, a menos que el gobierno me demuestre lo contrario», afirmó.

Blanco también subrayó la falta de respuesta oficial ante múltiples gestiones que ha realizado desde que asumió el presidente Javier Milei, cuando presentó una serie de proyectos solicitando conocer la estrategia del gobierno argentino en relación a la causa Malvinas. «Desde que asumió el presidente Milei y antes del despido de la excanciller Diana Mondino, he presentado media docena de proyectos solicitando conocer cuál es la estrategia de la política exterior de nuestro país sobre Malvinas. Además, cité a la excanciller a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para que comparezca y dé explicaciones, pero jamás se presentó», denunció el legislador.

Asimismo, se refirió a la reciente visita del ex primer ministro británico, quien, durante su gira, fue recibido por el presidente de la Nación y paseado por la Casa Rosada, algo que el senador Blanco consideró inapropiado y desconcertante. «Es incomprensible que el Presidente de la Nación haya recibido en la Casa Rosada a un ex primer ministro británico, quien vino a presentar un libro, y haya tenido una entrevista privada de una hora, mientras nuestra soberanía sobre Malvinas sigue siendo pisoteada», expresó.

En este contexto, el senador Blanco solicitó que, con la nueva designación del canciller, se remitan de manera urgente a esta Cámara los lineamientos específicos que el gobierno de la Nación llevará adelante para recuperar, por medios diplomáticos, nuestra plena soberanía sobre las Islas Malvinas.

«Rechazo rotundamente la visita de Luke Pollard a Puerto Argentino, quien afirmó que ‘queremos una relación productiva con la Argentina, pero el mensaje inequívoco es que las islas son británicas’. Este tipo de declaraciones no pueden pasar desapercibidas. Debemos dejar en claro que las Malvinas son argentinas, y no podemos permitir que ningún funcionario extranjero se arrogue un derecho sobre ellas», concluyó el senador Pablo Daniel Blanco.