Se vienen los 21K y 8K de la Media Maratón Río Grande 2025

El próximo domingo 9 de noviembre la ciudad será escenario de uno de los eventos deportivos más esperados del año: la Media Maratón “Centro Pinturerías”, organizada por Atletismo Río Grande. La competencia contará con dos distancias, 21 kilómetros y 8 kilómetros, para que tanto corredores experimentados como aficionados puedan sumarse al desafío.

La largada será a las 9:00 horas desde el Parque de los 100 Años, con concentración desde las 7:30. El cupo es limitado a 150 corredores y la inscripción, que ya está abierta, tiene un costo de $42.000 en dos cuotas. El kit incluye remera oficial —de uso obligatorio—, número de corredor y geles energéticos.

Durante la prueba habrá dos puestos de hidratación, ubicados en la rotonda del Cristo y en la rotonda de Patio Balto, y todos los competidores que completen el recorrido con remera y número recibirán su medalla finisher.

La premiación reconocerá a los cinco mejores de la general en categorías masculino y femenino, tanto en 21K como en 8K.

Recorridos

21K: dos vueltas a un circuito que recorre Belgrano, Héroes de Malvinas, rotonda del Cristo, Santa Fe, Ara San Juan, Thorne, El Cano, 11 de Julio, Beauvoir, rotonda de Patio Balto, Ricardo Rojas y costanera por Güemes.

8K: una vuelta al mismo circuito, finalizando en el punto de partida.

Con un trazado que combina costanera, avenidas principales y zonas urbanas, la Media Maratón Río Grande 2025 se perfila como una jornada de deporte, esfuerzo y convivencia comunitaria.