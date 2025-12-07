Octavio Miranda viaja a su primer torneo internacional de BMX en Brasil

El joven atleta nacido en Río Grande, Octavio Augusto Miranda, una de las grandes promesas del BMX fueguino, encara su primer viaje internacional para competir en la CRESOL Base Fest – 2° etapa de BMX Freestyle Park, que se llevará a cabo del 12 al 14 de diciembre en Taubaté, Estado de San Pablo, República Federativa de Brasil.

Octavio viajará acompañado entrenador Pablo Cárdenas Godoy quien lo dirigió en la última edición de los Juegos Nacionales Evita 2025 donde Octavio se consagró campeón obteniendo la medalla de oro.

Durante los últimos meses, Octavio entrenó diariamente en el Parque Municipal de Deportes Urbanos de Río Grande, bajo la órdenes de Thomas Migorance, Gabriel Maldonado Martic y Pablo Cárdenas Godoy, donde se afianzó técnicamente y perfeccionó su nivel de competencia.

Además, complementó su preparación con un plan físico específico en el CePAR, bajo la dirección del profesor Ángel Elías Illanes, quien viene trabajando con Octavio desde los Juegos Nacionales Evita para potenciar fuerza, resistencia y movilidad, claves para el alto rendimiento en el BMX Freestyle.

Con tan solo 16 años, Octavio vive uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Luego de su participación en los Juegos Nacionales Evita 2024 donde obtuvo la medalla de plata, el subcampeón fue convocado por el cuerpo técnico nacional de BMX Freestyle a un campo de entrenamiento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) siendo incluido en el programa Desarrollo al Alto Rendimiento Deportivo (DAR) del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) con vista a los Juegos Sudamericanos de la Juventud y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

En octubre de 2025, representó nuevamente a Tierra del Fuego en los Juegos Nacionales Evita donde mejoró su rendimiento y una participación épica obtuvo la medalla de Oro y se consagró campeón nacional en los Juegos Evita, un logro que lo posicionó entre los mejores del país y terminó de abrir las puertas a nuevos desafíos.

Su participación en Brasil marca un hito para el deporte urbano fueguino y para su propio camino como atleta. La comunidad local acompaña con orgullo esta nueva etapa, confiando en su talento, dedicación y proyección internacional.