Nuevo encuentro de americana por relevos en Río Grande

Con una destacada convocatoria, el natatorio municipal Eva Perón fue escenario de un nuevo encuentro de americana por relevos, del que participaron más de 60 nadadores y nadadoras de distintos espacios formativos y recreativos de la provincia.

La jornada convocó a socios y socias de la Escuela Deportiva Municipal de Río Grande, representantes de los natatorios Poseidón e Innova, estudiantes del Instituto Universitario River Plate y la Escuela Municipal de Ushuaia, consolidando una participación que refleja la articulación deportiva en toda la provincia.

Más que una competencia, el encuentro reafirmó el rol del Natatorio como espacio público de integración, formación y desarrollo. Con más de 3000 socios activos y una agenda deportiva que crece día a día, el Natatorio Municipal Eva Perón se ha consolidado como un referente deportivo en la provincia y la región, donde conviven el aprendizaje, la recreación y el alto rendimiento.

Desde el Municipio se destacó la importancia de sostener estos espacios de encuentro, que fortalecen los vínculos entre instituciones y promueven instancias de formación para nadadores de todas las edades. En esta línea, se puso en valor el trabajo articulado con el sector privado y con la Escuela Municipal de Ushuaia, con quienes se construye una agenda deportiva conjunta que enriquece cada evento.

También se destacó el desempeño del Equipo Municipal de Natación de Río Grande, que en los últimos años ha logrado consolidarse dentro del circuito patagónico austral con destacadas actuaciones en competencias regionales. Su crecimiento es reflejo del compromiso de entrenadores, familias y del acompañamiento permanente del Municipio, que entiende al deporte como política pública y herramienta de desarrollo territorial.

Además, se destacó el trabajo articulado que el Natatorio sostiene con instituciones provinciales y locales como el Batallón de Infantería de Marina Nº 5 (BIM 5), Prefectura Naval, jardines de infantes, el Colegio con orientación en Educación Física, el CAAD de Río Grande y el Club Náutico. En el área de salud, se trabaja junto al Centro Terapéutico y con programas de natación terapéutica, promoviendo el acceso al agua como herramienta de bienestar físico y emocional.

El Natatorio también impulsa jornadas barriales que brindan los primeros incentivos acuáticos a más de 50 niños y niñas por mes, y desarrolla un programa específico para escuelas secundarias, donde estudiantes reciben conocimientos básicos de natación como parte de su formación integral.

El Encuentro de Americana por Relevos reafirmó el rol del natatorio Municipal como un espacio de integración, aprendizaje y desarrollo deportivo para toda la comunidad fueguina.