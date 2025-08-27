Río Grande se prepara para una noche de folklore con los Carbajal

La Peña Legüera vuelve a encender la escena folklórica de Río Grande el próximo viernes 5 de septiembre, cuando la Escuela N°2 abra sus puertas a las 20:30 hs para recibir a los legendarios Cuty y Roberto Carabajal.

El espectáculo contará además con la participación de Los Amigos RG, Facundo Roldán, la cómica Chamamecera, el Ballet Andanza y la pareja de baile Néstor y Vero, quienes ofrecerán un repertorio que combina música tradicional, danza y humor.

Leandro Rey, organizador del evento, adelantó que esta edición especial busca “celebrar el folklore en toda su diversidad, con artistas locales y nacionales que harán vibrar al público”.

La Peña Legüera se consolida así como un espacio de encuentro para amantes de la música popular, ofreciendo una noche donde la tradición y la cultura local se viven en cada nota y cada baile.