Cómo y dónde consultar el padrón definitivo para votar el 26 de octubre en las legislativas 2025

El padrón electoral definitivo para las Elecciones Legislativas Nacionales de 2025 ya está disponible. La Cámara Nacional Electoral (CNE) lo publicó el martes 16 de septiembre, cumpliendo con lo que establece el calendario oficial: la difusión del padrón debe hacerse 40 días antes de la fecha de los comicios.

A partir de esa fecha, cualquier ciudadano puede verificar dónde debe votar (mesa, establecimiento electoral, número de orden) mediante la herramienta de consulta en línea de la CNE. Además, la impresión de los padrones definitivos y la designación de las autoridades de mesa ya están en curso.

Pasos para consultar el padrón

Ingresar al sitio oficial: https://www.padron.gob.ar Introducir el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Seleccionar el género (masculino, femenino o sin especificar). Elegir el distrito. Completar el verificador de seguridad.

La fecha límite para reclamar correcciones de errores u omisiones en el padrón es el 26 de septiembre.

Documentación válida: se puede votar con la Libreta de Enrolamiento, la Libreta Cívica o el DNI en cualquiera de sus formatos.

Quiénes votan: los argentinos/as nativos/as y los naturalizados; los primeros desde los 16 años, los segundos desde los 18, siempre que no estén legalmente inhabilitados/as.

Qué se elige: el 26 de octubre se renovarán 24 bancas del Senado y 127 de Diputados de la Nación.