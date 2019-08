Este es el primer adelanto de la película de Breaking Bad

26/08/2019Este es el primer adelanto de la película de Breaking Bad

Luego de un día lleno de novedades, Netflix decidió revelar el primer adelanto de El Camino: A Breaking Bad Movie.

El teaser muestra a Charles Baker como Skinny Pete en un interrogatorio con la policía que busca averiguar dónde fue Jesse Pinkman tras los eventos del episodio final de Breaking Bad.

La acciones de Jesse tras la conclsuión de la serie serán el foco de esta película escita y dirigida por Vince Gilligan, el creador deBreaking Bad. Y Aaron Paul, el actor tras Pinkman, promete que esta será una continuación digna de la aclamada producción emitida por AMC hasta 2013.

“Es un capítulo de Breaking Bad que no me di cuenta de que quería”,dijo Paul a The New York Times.

El Camino: A Breaking Bad Movie se estrenará el 11 de octubre.

