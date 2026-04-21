La Fuerza Aérea retoma operaciones en la Antártida con aeronaves Twin Otter

La Fuerza Aérea Argentina volvió a desplegar sus aviones DHC-6 Twin Otter en la Antártida, marcando un paso significativo en el fortalecimiento de la presencia nacional en el continente blanco. Estas aeronaves, reconocidas por su versatilidad y capacidad de operar en pistas cortas y condiciones extremas, resultan clave para las tareas logísticas en la región.

El regreso de los Twin Otter permite optimizar el traslado de personal, insumos y equipos entre las distintas bases, además de mejorar la conectividad en un entorno donde las condiciones climáticas suelen ser adversas. Su desempeño en superficies no preparadas y su confiabilidad los convierten en una herramienta estratégica para sostener las operaciones durante todo el año.

Este avance también representa una mejora en la capacidad operativa argentina en la Antártida, reforzando las tareas científicas, de apoyo y de soberanía. Con la reactivación de estos vuelos, se consolida una logística más ágil y eficiente para enfrentar los desafíos propios de uno de los territorios más inhóspitos del planeta.