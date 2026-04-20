Camino hacia la calidad: avances en la certificación ISO 9001

La Secretaría de Industria y Promoción Económica dio inicio a un proceso clave para fortalecer su funcionamiento institucional: la auditoría destinada a obtener la certificación internacional ISO 9001:2015. Este paso se desarrolla junto al Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y apunta a consolidar un sistema de gestión basado en la mejora continua, la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios.

La adopción de este estándar internacional permitirá optimizar los procesos internos, unificar criterios, mejorar la trazabilidad de las gestiones y garantizar mayor transparencia en cada una de las acciones vinculadas al sector industrial. Se trata de una herramienta que no solo ordena la estructura administrativa, sino que también eleva los niveles de confiabilidad y control.

Desde el área destacaron que este avance implica un esfuerzo conjunto de todos los equipos de trabajo, orientado a modernizar la gestión y simplificar los procedimientos, especialmente en la relación con el entramado productivo. En un contexto desafiante para la industria, contar con procesos más ágiles y eficientes se vuelve un factor determinante para acompañar el desarrollo y la competitividad.

El proceso de auditoría se llevará adelante en dos etapas. En una primera instancia, se evaluará el diseño y la documentación del sistema de gestión implementado. Posteriormente, se verificará su aplicación concreta en las tareas diarias. Superadas ambas fases, se estará en condiciones de alcanzar la certificación, marcando un avance significativo en la calidad institucional.