Backstreet Boys en Argentina: hizo bailar a más de 30 mil fanáticos en el Campo Argentino de Polo

Luego de 21 años de su primera visita a nuestro país, Backstreet Boys se reencontró con el público argentino en un show que emocionó tanto a sus fieles fanáticos como sus seguidores más jóvenes.

Durante más dos horas, la boyband hizo un recorrido por sus infaltables hits y por las canciones que forman parte de DNA, su nuevo trabajo discográfico. “I wanna be with you”, “Get Down”, “Show Me The Meaning”, “Shape Of My Heart”, “As Long As You Love Me, “I’ll Never Break Your Heart” y “Everybody” fueron los himnos noventosos más esperados de la noche.

Nick, Kevin, AJ, Howie y Brian recordaron junto a los fanáticos los comienzos de la banda allá por los 90 y agradecieron el amor del público que “creció junto a ellos” como expresó AJ sobre el escenario. A su vez, la banda manifestó su apoyo a todas las mujeres en un mensaje que fue ovacionado por todo el Campo Argentino de Polo. “Girl Rules!” gritaron los cinco y la efusividad hizo vibrar a todo Buenos Aires.

Con Benjamín Amadeo como artista invitado, que abrió la jornada con su último disco “Vida Lejana”, el show de Backstreet Boys fue visto en vivo por miles de personas de forma online. La noche culminó con fuegos artificiales y el grito y aplausos de miles de seguidores de la banda

