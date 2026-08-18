Nuevo Portal Familias permite consultar la trayectoria escolar y descargar el boletín digital

Se presentó en Ushuaia el nuevo Portal Familias, una plataforma que permitirá a los adultos responsables acceder de manera digital a información vinculada con la trayectoria escolar de los estudiantes y descargar sus boletines de calificaciones.

La herramienta fue presentada en el SUM del Colegio Provincial Juana Azurduy, con la participación de familias de estudiantes de 1° a 6° año. Durante el encuentro se explicó el funcionamiento del sistema y se acompañó a los responsables en el proceso de ingreso y activación de sus cuentas.

El portal se integra al proceso de digitalización del sistema educativo y aprovecha la información registrada por las escuelas mediante el Sistema de Gestión Escolar (SINIDE SGE), que desde 2023 permite cargar datos relacionados con la asistencia y el desempeño académico.

A través de la nueva plataforma, las familias podrán consultar inasistencias, fechas y condiciones de las faltas, calificaciones parciales e informes previos al cierre de cada cuatrimestre. También tendrán la posibilidad de descargar el boletín digital, generado a partir de las calificaciones registradas por los docentes.

El director de Inclusión Digital, Guillermo Gómez, explicó que el sistema busca ampliar el acceso de las familias a la información escolar y facilitar el seguimiento de los estudiantes.

Durante la presentación también se entregaron las claves de acceso y se brindaron indicaciones sobre los canales disponibles para realizar consultas o solucionar inconvenientes relacionados con la plataforma.

El Colegio Provincial Juana Azurduy es la primera institución secundaria incorporada en esta etapa. La implementación continuará de manera progresiva y se prevé extender próximamente el boletín digital a las escuelas de nivel primario.

La iniciativa apunta a mejorar la comunicación entre las instituciones educativas y las familias, centralizando información actualizada sobre la trayectoria de los estudiantes y facilitando un acompañamiento más cercano durante el ciclo lectivo.