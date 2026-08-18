Colisión múltiple dejó tres vehículos involucrados en Río Grande

Tres vehículos protagonizaron un siniestro vial durante la mañana de este martes en la esquina de avenida Belgrano y El Cano, en la ciudad de Río Grande.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 horas y tuvo como protagonistas a un Fiat Palio conducido por Leandro Miranda, de 28 años; un Chevrolet Ónix al mando de Mauro Nacir, de 33; y una Toyota Hilux conducida por Antonio Berrenechea, de 41.

A raíz de la colisión, personal policial se hizo presente en el lugar. Los ocupantes de los rodados manifestaron encontrarse en buen estado y no presentaban dolencias, por lo que no fue necesario informar sobre personas lesionadas.

También intervino personal de Tránsito, que constató que la documentación de los vehículos se encontraba en regla. Los tres conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo, con 0,0 gramos por litro en todos los casos.

Las autoridades continúan con las actuaciones para establecer la mecánica del siniestro.