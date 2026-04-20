La ESI se actualiza: educación digital e inclusión en las aulas fueguinas

La implementación de la Educación Sexual Integral continúa consolidándose en Tierra del Fuego a través de nuevas instancias de formación docente que incorporan los desafíos del mundo actual. En este marco, se desarrolló el taller “Ciudadanías Digitales: el ABC de la ESI”, una propuesta orientada a fortalecer una mirada integral, inclusiva y acorde a los tiempos que atraviesan las comunidades educativas.

Las jornadas, realizadas en las tres ciudades de la provincia, convocaron a docentes de todos los niveles con el objetivo de profundizar el abordaje transversal de la ESI. En esta oportunidad, el eje estuvo puesto en la dimensión digital, entendiendo que las tecnologías forman parte central en la vida cotidiana y en la construcción de la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Durante los encuentros se trabajó sobre los cinco ejes conceptuales de la ESI, analizando de qué manera el entorno digital influye en las relaciones, las subjetividades y la convivencia escolar. Además, se generaron espacios de intercambio donde los educadores compartieron experiencias, inquietudes y estrategias para integrar estos contenidos en sus prácticas pedagógicas.

A partir del análisis de situaciones reales, se propusieron herramientas concretas para intervenir en el aula, transformando conflictos o dudas en oportunidades de aprendizaje significativo. En este sentido, se abordaron las llamadas “puertas de entrada” de la ESI, claves para promover una educación que contemple la diversidad y los distintos modos de aprender.

Estas acciones forman parte de un proceso sostenido de formación que busca seguir fortaleciendo una educación integral. La ESI se reafirma así como un derecho fundamental, orientado a generar entornos más seguros, fomentar el respeto por la diversidad, promover vínculos saludables y acompañar el desarrollo autónomo de las y los estudiantes.