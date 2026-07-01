Los Polos Creativos abrirán sus puertas con una nueva edición de la Feria de Talentos 2026

Los Polos Creativos de Tolhuin y Río Grande serán escenario de la Feria de Talentos 2026, una propuesta abierta a toda la comunidad que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de julio, en el horario de 16 a 19, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa busca compartir con vecinos y familias los proyectos, conocimientos y habilidades que estudiantes y docentes fueron desarrollando durante el año en los distintos espacios de formación, promoviendo el intercambio de experiencias y el aprendizaje colaborativo.

En Tolhuin, además, la programación comenzará antes del evento principal. Los días 1, 2 y 3 de julio, el Polo Creativo recibirá visitas organizadas de jardines de infantes de la ciudad, con el objetivo de acercar a los más pequeños a las propuestas educativas y tecnológicas que allí se llevan adelante.

Durante la feria, el público podrá recorrer una amplia variedad de actividades vinculadas con la ciencia, la tecnología, la innovación y las expresiones artísticas. Entre las principales propuestas habrá una Sala de Escape con desafíos interactivos, demostraciones de diseño digital mediante Tinkercad y proyectos de modelado y animación en Blender.

También se exhibirán trabajos de impresión 3D, experiencias desarrolladas en el Laboratorio de Ciencia, BioLab y Robótica, donde los visitantes podrán observar experimentos con reacciones químicas, sistemas programados con placas Arduino, sensores ultrasónicos y brazos mecatrónicos.

La programación incluirá además producciones audiovisuales, experiencias inmersivas de realidad virtual y exposiciones de proyectos realizados en los espacios de «Bordando Ciencias» y «Moldería Digital», orientados al diseño de indumentaria y la integración de nuevas tecnologías.

Otra de las actividades destacadas será un torneo de ajedrez, junto con diferentes propuestas recreativas y educativas pensadas para todas las edades, con el objetivo de despertar el interés por la innovación, la creatividad y el desarrollo de nuevas habilidades.

La Feria de Talentos se presenta como un espacio de encuentro donde la comunidad podrá conocer de cerca el trabajo realizado en los Polos Creativos, compartir experiencias con estudiantes y docentes, y descubrir proyectos que combinan conocimiento, creatividad y tecnología.

Las actividades se realizarán de manera simultánea en las sedes del Polo Creativo de Tolhuin, ubicado en Pedro Oliva 880, y del Polo Creativo de Río Grande, en Thorne 1406, con acceso libre para todos los interesados.