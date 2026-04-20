Impulso a las MiPyMEs fueguinas con financiamiento y capacitación estratégica

Tierra del Fuego avanza en una iniciativa orientada a fortalecer el entramado productivo local a partir del desarrollo de proveedores. En articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y empresas líderes, se pone en marcha un programa que busca mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mediante herramientas concretas de formación y acceso al financiamiento.

La propuesta se apoya en dos ejes principales: por un lado, la capacitación técnica y financiera para optimizar la gestión empresarial, y por otro, el acceso a líneas de crédito con condiciones favorables destinadas a potenciar proyectos productivos en sectores estratégicos.

En este marco, se establecieron acuerdos con firmas de relevancia como Newsan, vinculada al impulso de la acuicultura, y Terra Ignis Energía S.A., que participa en el fortalecimiento de proveedores del ámbito hidrocarburífero. Estas alianzas permiten integrar a las MiPyMEs locales en cadenas de valor más amplias, promoviendo su crecimiento y sostenibilidad.

El programa contempla además la conformación de un Comité Técnico encargado de evaluar y seleccionar a las empresas que recibirán asistencia, asegurando un acompañamiento integral que combine asesoramiento técnico con respaldo financiero.

La iniciativa tendrá vigencia hasta diciembre de 2026, con posibilidad de renovación automática, consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo económico y la generación de oportunidades en la provincia.