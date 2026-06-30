WhatsApp dejará de depender del número de teléfono para iniciar conversaciones

La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a implementar una de las modificaciones más importantes de los últimos años: los usuarios podrán identificarse mediante un nombre de usuario único, sin necesidad de compartir su número de teléfono con otras personas al iniciar un chat.

La nueva herramienta apunta a reforzar la privacidad, ya que permitirá establecer contacto utilizando únicamente ese nombre de usuario. Además, no existirá un directorio público para buscar perfiles, por lo que será necesario conocer el identificador exacto de la persona para poder enviarle un mensaje por primera vez.

El despliegue será gradual en los distintos países. Los usuarios que reciban la actualización podrán reservar su nombre desde la sección Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario. También habrá una opción de seguridad adicional mediante una clave, que permitirá controlar quién puede iniciar una conversación.

Aunque el número de teléfono seguirá siendo necesario para crear la cuenta en la plataforma, dejará de ser el dato visible al contactar con nuevas personas si el usuario decide utilizar esta nueva función.

Con este cambio, WhatsApp busca ofrecer una experiencia más segura y con mayor protección de la información personal.