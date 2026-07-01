OSEF implementa un nuevo sistema para la entrega de medicamentos con cobertura total

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema de provisión de medicamentos con cobertura del 100% destinado a afiliados con discapacidad, personas que reciben tratamientos de salud mental y pacientes con internación domiciliaria.

Según se informó, el objetivo de esta modalidad es optimizar la entrega de medicamentos y brindar una respuesta más organizada a quienes integran estos grupos prioritarios, mediante un sistema que permitirá planificar tanto las compras como la distribución de los tratamientos.

Para la implementación del programa se realizó un relevamiento y empadronamiento de los afiliados alcanzados, incorporando información sobre las patologías, los medicamentos, los insumos y las prestaciones que requiere cada beneficiario.

Desde la conducción de la obra social señalaron que contar con estos datos permitirá mejorar la planificación del abastecimiento y organizar la logística de entrega de manera más eficiente, evitando demoras y facilitando el seguimiento de cada caso.

La distribución de los medicamentos se realizará de forma progresiva. Cada afiliado será contactado oportunamente para recibir información sobre el lugar, la fecha y la modalidad de retiro de su medicación, que estará preparada e identificada de manera individual.

Asimismo, se indicó que los pacientes con internación domiciliaria o aquellas personas que presenten dificultades para trasladarse contarán con mecanismos especiales para garantizar el acceso a los tratamientos, adaptando la entrega a las necesidades de cada familia.

El nuevo sistema comenzará a aplicarse en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. La información vinculada al cronograma y al procedimiento de entrega será difundida a través de los canales oficiales de la obra social.

De acuerdo con lo informado, esta primera etapa comprenderá las recetas emitidas a partir del 1 de julio e incluirá la provisión correspondiente a los meses de julio y agosto, mientras continúan los procesos administrativos destinados a asegurar el abastecimiento de medicamentos.

Desde OSEF también destacaron que la medida implica una importante inversión para garantizar la disponibilidad de medicamentos de alta rotación y otros tratamientos de elevado costo, con el propósito de asegurar la continuidad de la cobertura para los afiliados comprendidos en este programa.

Finalmente, las autoridades de la obra social remarcaron la importancia de mantener el trabajo conjunto con las farmacias prestadoras, al considerar que cumplen un rol clave dentro del sistema de atención y contribuyen a mejorar el acceso de los afiliados a los medicamentos