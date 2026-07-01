Operativo Invierno 2026: recuerdan las recomendaciones para viajar con seguridad en rutas fueguinas

Ante las nevadas y las bajas temperaturas que afectan distintos sectores de Tierra del Fuego, las autoridades de Protección Civil y Seguridad Vial reiteraron una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos al momento de circular por las rutas durante la temporada invernal.

En ese marco, aconsejaron planificar cada viaje con anticipación y consultar el estado de las rutas antes de emprender el recorrido, ya que las condiciones climáticas pueden modificarse rápidamente y afectar la transitabilidad.

También se recomienda conducir a velocidad reducida, mantener una mayor distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas que puedan provocar pérdidas de control sobre superficies con nieve o hielo. Asimismo, se sugiere no viajar durante la noche, cuando la visibilidad suele ser menor y las condiciones del camino pueden resultar más peligrosas.

Las autoridades recordaron que es obligatorio circular con cubiertas homologadas para invierno y llevar cadenas para nieve, las cuales deberán colocarse cuando las condiciones del camino o el personal de control así lo dispongan.

En el caso de las motocicletas, se aconseja evitar la circulación cuando las condiciones meteorológicas representen un riesgo para la conducción, priorizando la seguridad de los conductores.

Por otra parte, continúa vigente la restricción para la circulación de camiones de gran porte con doble semirremolque (bitrenes) sobre la Ruta Nacional N.º 3 durante episodios de condiciones climáticas adversas, con el objetivo de preservar la seguridad vial y facilitar la transitabilidad.

Quienes se trasladen hacia los centros invernales deberán asegurar correctamente los equipos de esquí o snowboard para evitar que representen un peligro para otros usuarios de la vía.

La información actualizada sobre el estado de las rutas, recomendaciones para conducir, normativa vigente y teléfonos de utilidad puede consultarse en el sitio oficial del Operativo Invierno 2026. En caso de emergencias, permanecen habilitadas las líneas gratuitas 911 y 103.