Inscripciones abiertas para terminar el secundario en 2026

Se encuentran habilitadas las inscripciones al Ciclo Lectivo 2026 para jóvenes y adultos que deseen finalizar sus estudios secundarios en toda la provincia.

La propuesta está destinada a personas mayores de 18 años que hayan completado el nivel primario y busquen obtener su título secundario oficial, con validez nacional.

La oferta educativa se desarrolla a través de los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) y los Bachilleratos Populares, en modalidades presencial y semipresencial, adaptadas a distintas realidades y tiempos de estudio.

En el caso de la modalidad presencial, las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de marzo. La duración de la cursada es de tres años, aunque puede reducirse para quienes tengan materias aprobadas previamente.

Se ofrecen distintas orientaciones y especialidades, permitiendo completar el trayecto formativo de manera organizada y acompañada.

Por su parte, la modalidad semipresencial mantiene la inscripción abierta durante todo el año. Esta alternativa brinda mayor flexibilidad, ya que no exige asistencia diaria.

Los estudiantes pueden avanzar por materias según su propio ritmo, acceder a material de estudio para el aprendizaje autónomo y contar con instancias de apoyo y evaluaciones presenciales. Además, el sistema es no graduado —permite cursar materias de distintos años en simultáneo— y no anualizado, lo que posibilita iniciar una materia en cualquier momento del año.

En Ushuaia, Tolhuin y Río Grande funcionan diversas sedes y anexos de CENS y Bachilleratos Populares, facilitando el acceso a la educación secundaria en distintos barrios y sectores de cada ciudad.

Para formalizar la inscripción se deberá presentar copia de DNI y certificado analítico parcial de nivel secundario (o copia de Libro Matriz), o bien certificado de finalización del nivel primario, según corresponda.

Para conocer el listado completo de establecimientos y orientaciones disponibles, se puede ingresar al siguiente enlace oficial:

https://educacion.tierradelfuego.gob.ar/instituciones-de-nivel-secundario-de-epja/�