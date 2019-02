La respiración en asanas

La respiración expresa en qué estado y dentro de qué marco mental y de

conciencia estamos. No es una novedad que frente a diferentes estados

emocionales nuestra respiración se modifica. Esto es algo corriente, pero no

solemos prestar atención a ello; nuestra respiración termina así sien- do un mero acto fisiológico, inconsciente e involuntario. Para el yoga, la respiración es un universo en sí mismo, una oportunidad para acceder a patrones inconscientes e inaccesibles desde otro tipo de intervenciones.



La primera técnica de respiración consciente más sencilla, que nos permite

movernos y establecernos en diferentes posturas del cuerpo, es ujjāyī.

Esta técnica habilita hacer āsanas “moviéndonos adentro de la respira- ción”.

Algunos de los grandes aportes de Tirumalai Krishnamacharya al yoga moderno en el área de āsanas fueron:

• Establecer componentes de la respiración (inhalación, exhalación o pausas

respectivas) coherentes con el movimiento natural de la columna al respirar para entrar, permanecer y salir de cada postura.

• IBM (Intention-Breath-Movement): intención + respiración + movimien- to. La postura y el movimiento deben “entrar” o incluirse adentro de la respiración y la “intención” de la postura. La intención se refiere tanto a la forma como a la función de la postura. Si, por ejemplo, el movimiento es subir ambos brazos hasta la vertical, la secuencia sería:

a. Visualizo (intenciono) la postura final a la que me dirijo. b. Empiezo a inhalar.

b. Subo brazos mientras inhalo.

c. Termino de subir los brazos y aún sigo inhalando.

d. Pausa (visualizo la siguiente postura).

ASAnA eS pArTe Del enTrenAmienTO De FOcO

Si realmente puedo hacer todo esto cada vez que me muevo y cada vez que

sostengo una postura, ¿es posible pensar o hacer otra cosa que no sea “soy la postura”? Recordemos que āsana es tan solo un área de las tantas dentro de la práctica del yoga. Y yoga es foco.