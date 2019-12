Cuáles son los mejores libros de John Green

Este autor estadounidense, que actualmente tiene 42 años, descubrió su pasión por la literatura muy joven y comenzó sus estudios a la edad de 18 en el Kenyon College en Birmingham, Alabama. Se recibió a los 23 años con una doble licenciatura en Inglés y Estudios Religiosos. Luego vivió varios años en Chicago, donde trabajó en una revista literaria llamada Booklist.

El primer libro de John Green fue Buscando a Alaska (Looking for Alaska) que publicó en 2005, a los 28 años. Al año siguiente ganó el Printz Award y fue muy aclamado por la crítica de literatura juvenil. Quizá no es demasiado conocido, pero la historia es muy atrapante y está inspirada en el tiempo que pasó el autor cuando estaba en la secundaria, en el internado Indian Springs School.

Sus próximos dos libros también fueron muy buenos, aunque no son conocidos masivamente ni tuvieron un gran éxito de ventas. Ciudades de papel (Paper Towns), su tercera novela, fue la que preparó el camino para su obra más importante hasta el momento. Incluso tuvo una adaptación cinematográfica muy buena que fue protagonizada por Cara Delevingne y Nat Wolff. En esta novela, el elemento del misterio es muy relevante. La genialidad de John permite dar una resignificación al arquetipo de la novela policial y la transforma en algo completamente nuevo. Hay algo que resolver pero hasta el último momento no se sabe qué es. Esta intensa intriga mantiene al lector expectante en todo momento y las respuestas cuadran perfectamente con los problemas plantados. Es decir, que no queda nada sin resolver.

Luego, John publicó Will Grayson, junto con David Levithan como coautor de los últimos dos capítulos. Esta novela debutó un tiempo como best-seller en la lista de los más vendidos del New York Times. Su estructura narrativa es bastante más innovadora ya que está dividida en dos partes que se contraponen en las que se cuenta la historia de dos muchachos diferentes llamados Will Grayson. Green escribió todos los capítulos impares, mientras que Levithan escribió los impares. Esto le da al libro una dinámica muy fluida y el cambio de voces y lo narrado llevan al lector a estar más atento para no perder la conexión de los eventos de la trama.

Finalmente, el mayor éxito de John Green fue Bajo la misma estrella (The Fault in Our Stars) que se publicó en el 2012 y formó parte de las listas de los más vendidos del New York Times por un largo tiempo. Además, fue el primer libro de John que vendió sus derechos para realizar una película en Hollywood y logró un gran éxito entre los jóvenes lectores que se enamoraron de la historia. Este libro retoma muchos de los principales intereses de Green, como los protagonistas con personalidades misteriosas, los viajes y el amor. Según muchos es su mejor obra y la más conmovedora. Si desea conocer la obra de John Green, sin dudas este es el libro indicado para comenzar.