Tres detenidos y cuatro allanamientos por un robo con arma en Río Grande

En el marco de una investigación por un robo cometido con un arma de fuego en una vivienda, denunciado el pasado 7 de agosto, se llevó adelante un operativo conjunto que culminó con cuatro allanamientos y la detención de tres personas en distintos domicilios de Río Grande.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Primera y de la Sección Robos y Hurtos, por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3, con apoyo táctico de la División Servicios Especiales (GEOT).

Las medidas judiciales se concretaron en viviendas ubicadas sobre Yrigoyen al 600, Thorne al 1100, Bilbao al 900 y Ostrero al 100.

Como resultado, fueron detenidos Jorge González Barría, Rubén Altamirano y un adolescente de 17 años. En el caso del menor, la Justicia ordenó su alojamiento en un dispositivo especial bajo la órbita de Corresponsabilidad, con custodia policial permanente.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y una réplica de arma de fuego, elementos que estarían vinculados con la investigación principal.

Además, en uno de los domicilios allanados se detectó un cultivo de cannabis sativa, por lo que tomó intervención la División Narcocriminalidad y Delitos Federales de Río Grande. El material fue incautado y se dio intervención a la Justicia Federal.

La investigación continúa en curso y se desarrollan nuevas actuaciones para determinar el grado de participación de los involucrados en el hecho denunciado.