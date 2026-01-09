Jornadas de orientación vocacional en Casa de Jóvenes

La propuesta está dirigida a estudiantes del último año del secundario y a quienes ya finalizaron sus estudios, con el objetivo de acompañarlos en la definición de su futuro académico y laboral.

Durante el mes de enero se llevarán adelante dos jornadas de orientación vocacional destinadas a jóvenes de la ciudad, que se desarrollarán en la Casa de Jóvenes.

La iniciativa busca brindar un espacio de acompañamiento y reflexión para quienes se encuentran en proceso de tomar decisiones vinculadas a su futuro profesional y ocupacional.

La actividad está orientada a estudiantes que cursan el último año del nivel secundario y a jóvenes que ya concluyeron esa etapa educativa.

A lo largo de los encuentros se trabajará en la exploración de intereses personales, habilidades y expectativas, además de ofrecer información actualizada sobre la oferta académica disponible a nivel local, tanto en modalidad presencial como a distancia.

Los encuentros se realizarán los viernes 16 y 23 de enero y están pensados especialmente para quienes no pudieron participar de los talleres desarrollados durante el mes de julio.

El abordaje propone una mirada integral, promoviendo el autoconocimiento y la construcción de un proyecto de vida acorde a cada trayectoria.

El equipo técnico acompañará a las y los participantes durante todo el proceso, aportando herramientas que faciliten una elección vocacional consciente y acorde a los intereses individuales.

Las personas interesadas deberán inscribirse una sola vez, correspondiente a la jornada del viernes 16 de enero, de manera presencial en la Casa de Jóvenes, ubicada en Isla de los Estados 1195, o comunicándose al teléfono 436223. La inscripción habilita la participación en ambas jornadas.