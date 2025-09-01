Tierra del Fuego: Fechas de pago de planes, pensiones y haberes de septiembre 2025

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través del Ministerio de Economía, informó el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2025 para beneficiarios de distintos programas y sectores.

Los depósitos de los Planes y Pensiones RUPE, Vejez y Tarjeta Bienestar se realizarán el martes 2 de septiembre, acreditándose los montos a partir de las 00 horas del miércoles 3 de septiembre.

Por su parte, los haberes de la Administración Pública, Poderes y Entes, Veteranos y Colegios Privados se depositarán el jueves 4 de septiembre, con acreditación a partir de las 00 horas del viernes 5 del mismo mes.

El Ministerio de Economía recuerda a los beneficiarios estar atentos a sus cuentas y medios oficiales para cualquier actualización sobre los pagos.

