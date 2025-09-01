Estudiar en casa, ejercer soberanía: los primeros egresados de la UNA hicieron historia en Tierra del Fuego

57 estudiantes de distintas disciplinas, junto a sus familias, docentes y referentes institucionales, celebraron la finalización de sus estudios en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Se trata de la primera camada de egresados y egresadas de la institución en la provincia, un hecho que marca un hito para la educación artística fueguina.

Durante la ceremonia se destacó el esfuerzo, la dedicación y la pasión de quienes culminaron su formación en las tecnicaturas en “Intérprete de Danzas Folklóricas y Tango” e “Instrumentista Orquestal”, y en las diplomaturas en “Diseño Escénico” y “Puesta en Escena de Danzas Folklóricas y Populares Argentinas”.

Estas propuestas formativas permitieron que estudiantes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin continúen desarrollando sus trayectorias académicas sin necesidad de trasladarse a otras provincias.

Rocío Quiroz Gauna, egresada de la carrera de Instrumentista Orquestal con orientación en Piano, destacó: “Desde muy chica soñaba con estudiar música a nivel universitario, pero no había podido hacerlo por cuestiones económicas. Hoy cumplir este sueño en mi ciudad es algo muy especial. Aprendí muchísimo, no solo en técnica pianística sino también en teoría, historia de la música y en el trabajo en conjunto con otros músicos. Me emociona todo lo que crecí, no solo como música sino también como persona”.

Además de Rocío, se recibieron 10 estudiantes de Ushuaia, quienes resaltaron la importancia de contar con una universidad nacional en la provincia que les permitiera profesionalizar su arte sin tener que emigrar.

Javier Peralta, egresado de la tecnicatura en “Intérprete de Danzas Folclóricas y Tango”, expresó: “Me siento pleno y muy orgulloso por este logro. Profesionalizar la danza y crecer como artistas es un avance enorme. Este título viene a completar y sumar a mi formación artística. Fue un placer conocer y aprender de los docentes de la UNA, excelentes profesionales y mejores personas”.

Por su parte, Ivón Tillería, quien se recibió de Técnica Superior en Instrumentista Orquestal especializada en Clarinete, manifestó: “Estoy feliz de haber cumplido esta meta que hasta hace poco parecía imposible. Antes debíamos desplazarnos a Buenos Aires, con el enorme costo que esto implicaba. Gracias a esta iniciativa pudimos estudiar desde nuestra provincia y profesionalizarnos en nuestras disciplinas. Fue un esfuerzo compartido, tanto de los profesores que viajaron como de nosotros, los estudiantes de Ushuaia que debíamos trasladarnos en condiciones difíciles. Haberlo logrado es una gran alegría y un orgullo inmenso”.

Este hito educacional no solo representa la conclusión de una etapa académica, sino también un paso significativo para consolidar la educación artística universitaria en Tierra del Fuego. Los nuevos profesionales se incorporan a la vida cultural con el compromiso de seguir transmitiendo, desde el arte, la identidad y la memoria colectiva de la provincia.