Cambios en la app de Estacionamiento Medido: usuarios deberán actualizar sus cuentas

La aplicación “SEM Río Grande”, utilizada para el sistema de estacionamiento medido en la ciudad, incorporará modificaciones en su funcionamiento a partir de una actualización técnica impulsada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), organismo encargado de proveer el servicio en distintas ciudades del país.

Entre los cambios más importantes, se informó que el registro de usuarios pasará a realizarse únicamente mediante número de teléfono celular, sin incluir el “0” ni el “15”. La medida apunta a optimizar el funcionamiento de la plataforma y agilizar la experiencia de uso para quienes utilizan diariamente el sistema.

En este contexto, las personas que actualmente tengan cuentas creadas con nombres, apodos o letras deberán actualizar sus datos antes del 31 de mayo. Desde el 1° de junio, esos usuarios ya no podrán acceder con el formato actual.

Para realizar el cambio, será necesario crear una nueva cuenta utilizando el número de celular, luego ingresar a la cuenta anterior y transferir el saldo disponible desde la misma aplicación.

La actualización forma parte de una adecuación integral que también se está implementando en otras ciudades del país donde funciona este sistema tecnológico de estacionamiento medido.