Docentes fueguinos impulsan una semana de medidas gremiales y movilizaciones

El sindicato docente SUTEF dio a conocer una nueva agenda gremial que se desarrollará entre el lunes 11 y el miércoles 13 de mayo, con distintas actividades en establecimientos educativos de la provincia y movilizaciones vinculadas a reclamos salariales, edilicios y presupuestarios.

Según lo informado, durante los turnos mañana, vespertino y en las escuelas de jornada completa se llevarán adelante asambleas y desobligaciones internas para definir mandatos y debatir la situación educativa actual.

En tanto, para el turno tarde se anunciaron jornadas de desobligación con movilización. Entre los principales reclamos aparecen las condiciones de infraestructura y seguridad en los establecimientos, la falta de inversión en educación y la necesidad de mejoras salariales tras varios meses sin actualizaciones.

Además, el martes 12 los docentes acompañarán la 4ª Marcha Federal Universitaria en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que el miércoles 13 participarán de actividades vinculadas a la mesa paritaria salarial y de un congreso provincial virtual de delegadas y delegados.