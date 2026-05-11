Abren las últimas inscripciones para el Pre Festival Folklórico en la Patagonia

Continúan abiertas las inscripciones para participar de una nueva edición del Pre Festival Folklórico en la Patagonia, una propuesta destinada a promover y dar visibilidad a artistas locales vinculados a la música de raíz folklórica.

Las personas interesadas en formar parte de esta instancia podrán anotarse a través del sitio oficial de Cultura. El certamen se desarrollará el próximo 29 de mayo a las 20:30 en la Casa de la Cultura, donde músicos y músicas fueguinas presentarán composiciones inéditas en una jornada competitiva.

Quien resulte seleccionado representará a Río Grande en el Festival Folklórico en la Patagonia que se llevará adelante en la ciudad chilena de Punta Arenas.

La ciudad fueguina será sede del Pre Festival por cuarto año consecutivo, en el marco del vínculo cultural y de cooperación que mantiene con la localidad chilena. En ediciones anteriores, artistas locales lograron destacadas actuaciones y alcanzaron instancias finales dentro del Festival Mayor.