Aumenta la dificultad para pagar tarjetas y préstamos en todo el país

Cada vez más familias argentinas enfrentan problemas para cumplir con el pago de tarjetas de crédito y préstamos personales, en medio de un escenario económico que continúa golpeando el bolsillo. Datos recientes reflejan un fuerte crecimiento de la morosidad y una mayor preocupación dentro del sistema financiero.

Según informes del Banco Central, los atrasos en tarjetas de crédito alcanzaron el 11,6% del total financiado, mientras que en los préstamos personales la morosidad llegó al 13,8%, marcando los valores más altos de los últimos años.

El escenario genera preocupación tanto en entidades bancarias como entre especialistas económicos, que advierten sobre el creciente nivel de endeudamiento de las familias argentinas.

El incremento de las deudas impagas se registra principalmente en créditos destinados al consumo diario, donde muchas personas recurrieron a la financiación para afrontar gastos básicos como alimentos, servicios y compras del hogar.

Desde entidades financieras reconocen que el aumento de clientes con atrasos en los pagos obligó a revisar condiciones crediticias, reducir límites y ofrecer alternativas de refinanciación para evitar un deterioro mayor.

Economistas advierten que esta situación podría impactar en el consumo y en el acceso al crédito durante los próximos meses, especialmente si no se registra una recuperación sostenida de los salarios y de la actividad económica.