Crece la preocupación por el impacto que podría tener en Tierra del Fuego

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la provincialización de rutas nacionales comenzó a generar fuerte preocupación en distintos sectores del país, especialmente en provincias alejadas y con condiciones climáticas complejas como Tierra del Fuego.

La polémica se profundizó luego de que la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional rechazara públicamente el Decreto 253/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, medida que dispone la transferencia de rutas nacionales a las provincias y además habilita un sistema de financiamiento mediante peaje directo con cobro en ruta.

Desde el gremio advirtieron que la medida podría derivar en un deterioro de la infraestructura vial, afectar el funcionamiento de Vialidad Nacional y trasladar a las provincias una responsabilidad económica difícil de sostener sin recursos específicos. También cuestionaron la posibilidad de implementar peajes en corredores estratégicos que actualmente son mantenidos con fondos nacionales.

En Tierra del Fuego, la incertidumbre crece alrededor de la Ruta Nacional N°3, considerada una vía fundamental para la conectividad de la provincia. Se trata del único corredor terrestre que une Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, además de ser indispensable para el abastecimiento, el turismo y el transporte de mercadería.

Las condiciones climáticas extremas de la región obligan cada año a realizar intensos trabajos de despeje de nieve, mantenimiento y asistencia vial, especialmente durante el invierno. Por eso, uno de los principales interrogantes es cómo podría afrontar la provincia los elevados costos de conservación si la responsabilidad dejara de depender de Nación.

Otro de los puntos que genera preocupación es la posibilidad de que se implementen peajes en rutas fueguinas, algo que podría impactar directamente en los costos logísticos y en el traslado diario de vecinos y transportistas.

Mientras continúa el debate a nivel nacional, en Tierra del Fuego crecen las dudas sobre el futuro de la infraestructura vial y sobre el alcance real que tendría la provincialización en una provincia donde las rutas cumplen un rol estratégico para la vida cotidiana y el desarrollo económico.