Chacra VIII: vecinos celebran el inicio de una obra eléctrica esperada durante más de diez años

Después de más de una década de reclamos y expectativas, los vecinos de Chacra VIII recibieron con entusiasmo la confirmación del inicio de las obras para la ejecución de la red eléctrica y el alumbrado público, una infraestructura considerada fundamental para mejorar la calidad de vida de cientos de familias del sector.

La intervención permitirá avanzar en la regularización de un barrio que durante años permaneció sin servicios esenciales, una situación que afectó a numerosas personas que adquirieron sus terrenos con la expectativa de poder construir sus viviendas en poco tiempo.

Estela Maris Rodríguez, una de las vecinas del sector, recordó que compró su lote hace doce años con la promesa de contar con los servicios básicos, algo que nunca se concretó. Señaló que la espera fue extensa y que las familias atravesaron numerosos inconvenientes antes de llegar a esta instancia.

La vecina expresó que el comienzo de los trabajos representa un paso muy importante para quienes nunca dejaron de reclamar soluciones y sostuvo que el tendido eléctrico marcará un antes y un después para el desarrollo del barrio.

También remarcó que aún existen desafíos pendientes, como la llegada de la red de gas, aunque consideró que esta obra brinda esperanza para continuar avanzando en la consolidación de Chacra VIII.

Por su parte, Héctor Lipihual manifestó su satisfacción por la confirmación del proyecto y aseguró que la noticia genera expectativas entre los vecinos que aguardaban desde hace años una respuesta que permitiera comenzar a construir o habitar sus terrenos.

El vecino destacó que muchas familias adquirieron sus lotes de buena fe, confiando en que la urbanización estaría finalizada en los plazos previstos, una situación que finalmente no ocurrió y que postergó durante años el desarrollo del sector.

Según indicó, alrededor de 400 familias continúan esperando contar con la infraestructura necesaria para poder levantar sus viviendas y establecerse definitivamente en el barrio.

La ejecución de la red eléctrica y del alumbrado público es considerada por los habitantes como una obra clave para mejorar las condiciones del lugar y facilitar el crecimiento de una de las urbanizaciones que más tiempo lleva aguardando la llegada de los servicios básicos.

Con el comienzo de esta etapa, los vecinos esperan que las tareas avancen de acuerdo con los plazos previstos y que, posteriormente, puedan concretarse las restantes obras de infraestructura necesarias para completar el desarrollo de Chacra VIII.