Impulsan una acuicultura con planificación, controles y resguardo ambiental

La reciente reglamentación de la Ley Provincial N.º 1601 de Acuicultura abrió una nueva etapa para el desarrollo de esta actividad en Tierra del Fuego, estableciendo un marco normativo que busca compatibilizar el crecimiento productivo con la protección del ambiente y los recursos naturales.

Desde el área de Coordinación Pesquera y Acuícola se indicó que existe interés de distintas empresas en impulsar proyectos vinculados a la acuicultura dentro de la provincia, aunque se remarcó que cada iniciativa deberá atravesar un proceso de evaluación antes de su eventual aprobación.

Las propuestas deberán acreditar su viabilidad técnica, sanitaria y ambiental, además de ajustarse a los requisitos establecidos por la legislación vigente. El objetivo es garantizar que cualquier emprendimiento se desarrolle bajo estándares de sustentabilidad y con adecuados mecanismos de control.

También se destacó que la planificación será uno de los ejes centrales para el crecimiento del sector, evitando desarrollos improvisados y promoviendo un esquema que permita compatibilizar la actividad económica con el cuidado de los ecosistemas.

Otro de los aspectos considerados prioritarios es la trazabilidad sanitaria de la producción, junto con la implementación de sistemas de monitoreo que permitan realizar un seguimiento permanente de cada proyecto acuícola.

Asimismo, se remarcó la importancia de fortalecer los procesos de fiscalización para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales y productivas durante todas las etapas de desarrollo de la actividad.

Las experiencias internacionales en materia de acuicultura también forman parte del análisis, ya que permiten incorporar conocimientos y buenas prácticas aplicadas en otros países para mejorar los sistemas de evaluación y control.

Desde el sector se considera que este tipo de producción puede transformarse en una alternativa para diversificar la economía fueguina, siempre que su crecimiento se realice de manera ordenada y con criterios de sostenibilidad.

Además del potencial económico, la acuicultura es vista como una actividad capaz de generar nuevas fuentes de empleo y aportar valor agregado a la producción local, favoreciendo el desarrollo de nuevas cadenas productivas.

La reglamentación vigente establece así un marco para el avance de futuros proyectos, priorizando la preservación del ambiente, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y una planificación que permita consolidar una actividad sostenible en el largo plazo.