Arte, memoria y justicia: el gobierno provincial respalda una muestra sobre los hechos de 1995

La muestra “1995: el año que nos tapó la nieve”, del artista Maximiliano López y con curaduría de María Laura Ise, fue declarada de interés cultural provincial por el Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Agencia de Innovación. La exposición revisita un hecho clave en la historia reciente de la provincia: la represión policial durante una protesta social en Ushuaia que terminó con la primera muerte en democracia por este tipo de violencia en Argentina.

La obra combina arte contemporáneo, memoria y una perspectiva crítica para narrar desde lo sensible un episodio que marcó profundamente a la comunidad fueguina. En palabras de Laura Cubino, titular de la Agencia de Innovación, “la muestra nos invita a pensar, a recordar, a no olvidar. Lo que ocurrió en 1995 no pertenece sólo al pasado de Ushuaia, sino al tejido social de toda la provincia”.

Cubino subrayó la importancia del arte como herramienta para construir memoria colectiva: “Reconocer esta muestra es también visibilizar el trabajo de quienes desde la sensibilidad y el compromiso artístico nos devuelven historias que aún duelen, pero que es necesario contar”.

La exposición se exhibe en el Museo Fueguino de Arte Niní Bernardello, en la ciudad de Río Grande, y permanecerá abierta al público hasta el 23 de mayo. Forma parte de las actividades oficiales por los 40 años del retorno a la democracia, y se inscribe en una línea de trabajo que busca recuperar memorias locales como parte de una mirada federal y participativa sobre la historia argentina.