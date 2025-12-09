ARCA confirmó cuándo será la próxima recategorización del monotributo

El organismo fiscal informó sobre los plazos para realizar el cambio de categoría para aquellos que lo necesiten.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió el calendario para la recategorización del monotributo en 2026. Este proceso resulta clave para que los contribuyentes se ubiquen en la categoría que corresponde según sus ingresos y actividad económica. El trámite no es obligatorio para todos, pero debe realizarse dos veces al año por quienes superen los límites de su categoría actual.

El procedimiento permite ajustar la categoría según los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses y otros parámetros de actividad. Quienes no realicen la recategorización en tiempo y forma pueden enfrentar multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y cotización previsional de su categoría real, además de liquidaciones retroactivas por diferencias no pagadas.

Cómo es el trámite de recategorización del monotributo

El proceso de recategorización se realiza a través del portal web de ARCA del Monotributo con los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

Seleccionar la opción «Recategorizarme» para revisar los datos registrados.

Confirmar la opción «Continuar recategorización».

Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

Los contribuyentes que no requieran cambiar de categoría o que no cumplan seis meses de actividad no necesitan realizar el trámite. En esos casos, el sistema aplica automáticamente el procedimiento para inicio de actividades.

Cuándo es la próxima recategorización del monotributo en ARCA

ARCA estableció dos períodos anuales para la recategorización:

Primera convocatoria: Entre los últimos días de enero y los primeros de febrero de 2026.

Entre los últimos días de enero y los primeros de febrero de 2026. Segunda convocatoria: Durante el mes de agosto de 2026.

Estas fechas permiten a los contribuyentes revisar su situación y ajustar su categoría si sus ingresos o parámetros de actividad variaron durante el año.

Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025

Las categorías del monotributo para diciembre de 2025 se actualizaron según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los límites de facturación anual por categoría son:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Los montos a abonar en diciembre varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio). Las cuotas incluyen impuesto integrado, aporte previsional y obra social. Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

Categoría A : $37.085,74

: $37.085,74 Categoría B : $42.216,41

: $42.216,41 Categoría C : $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio) Categoría D : $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio) Categoría E : $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio) Categoría F : $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio) Categoría G : $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio) Categoría H : $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio) Categoría I : $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio) Categoría J : $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio) Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

El pago debe realizarse antes del vencimiento para evitar recargos. Los contribuyentes pueden abonar a través de los canales digitales de ARCA o en sus oficinas. El incumplimiento afecta el acceso a la obra social y al sistema previsional.