Fortalecen las estrategias de prevención y abordaje integral del suicidio

Con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención y atención frente a la problemática del suicidio, durante esta semana se desarrollaron dos jornadas de trabajo en Río Grande y Ushuaia, con la participación de referentes de distintos ámbitos y equipos vinculados a la salud.

Las actividades apuntaron a consolidar redes de intervención, mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo y promover respuestas coordinadas ante episodios de crisis. Las propuestas combinaron instancias de trabajo intersectorial con espacios de capacitación destinados a profesionales.

En Río Grande se llevó adelante una Mesa Intersectorial sobre la Problemática del Suicidio, que reunió a representantes de la Justicia, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, clubes deportivos y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el encuentro se destacó la necesidad de ampliar la mirada sobre la salud mental y generar herramientas que permitan a distintos actores de la comunidad reconocer señales de alerta y actuar de manera adecuada ante personas que atraviesan situaciones de crisis.

En ese marco, se concretó además la firma de una carta de intención con la Fundación Mucho por Vivir, organización que desde 2021 desarrolla acciones vinculadas con la concientización y prevención del suicidio. El acuerdo contempla el compromiso de avanzar en iniciativas conjuntas y fortalecer el trabajo comunitario.

También se informó que el próximo 1° de septiembre egresarán las primeras dos residentes de la residencia interdisciplinaria en salud mental, mientras que se anticipó la puesta en funcionamiento de un nuevo espacio destinado al abordaje integral de estas problemáticas en Río Grande.

La segunda jornada tuvo lugar en Ushuaia y estuvo dirigida a profesionales de los sectores público y privado. Bajo el eje “Abordaje de la Problemática del Suicidio y de las Autolesiones en Salud: lineamientos de detección y acción temprana”, se brindaron herramientas para intervenir antes, durante y después de una situación de crisis.

La capacitación contó con integrantes del Programa Nacional de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio, quienes presentaron lineamientos de trabajo y compartieron criterios para fortalecer las intervenciones de los equipos sanitarios.

El encuentro incluyó además ateneos clínicos, donde los participantes analizaron diferentes situaciones vinculadas con la práctica cotidiana, identificando obstáculos y herramientas que pueden favorecer una intervención oportuna.

Las jornadas remarcaron la importancia de abordar el suicidio de manera responsable, respetuosa y sin estigmas, promoviendo espacios de escucha y acompañamiento. El fortalecimiento de las redes comunitarias y la capacitación permanente aparecen así como elementos centrales para mejorar la prevención y la atención de quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.