SUTEF volvió a rechazar la oferta salarial y pidió una mejora para los docentes

La negociación salarial docente continúa sin acuerdo luego de que SUTEF rechazara la propuesta de incremento presentada para los próximos meses. El sindicato consideró insuficiente el aumento acumulado de $59.000 y reclamó una alternativa que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

Según el planteo gremial, la propuesta no brinda una respuesta suficiente para los trabajadores de la educación y tampoco contempla una pauta salarial que abarque de manera integral el período hasta febrero de 2027.

El sindicato pidió establecer un esquema de actualización que otorgue mayor previsibilidad y permita avanzar progresivamente hacia el salario mínimo vital y móvil. También solicitó que cualquier recomposición salarial contemple a los docentes jubilados.

A la discusión por los salarios se suma el reclamo por los descuentos efectuados como consecuencia de las medidas de fuerza. SUTEF exigió que no se apliquen nuevas quitas y reclamó la devolución de los montos ya descontados.

Desde la organización sindical señalaron que mantienen la voluntad de continuar negociando, aunque insistieron en que la propuesta económica debe ser revisada para poder avanzar hacia un entendimiento.

La falta de acuerdo mantiene abierto el conflicto docente y pone el foco en las próximas reuniones entre las partes, en un contexto en el que el gremio busca una recomposición salarial que permita mejorar los ingresos del sector y dar previsibilidad para los próximos meses.

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