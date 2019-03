Basquet U15: torneo amistoso de preparación

Este sábado y domingo comienza un cuadrangular amistoso que se disputará en el gimnasio del Colegio Haspen, con vistas a lo que será la temporada 2019 para los jugadores de inferiores. Además será una interesante propuesta pensando en la categoría y el preseleccionado provincial, a cargo del profesor Pablo Márquez.

El certamen lo disputarán los equipos riograndenses de Yoppen, Universitario y Metalúrgico, sumándose Club de Amigos de Ushuaia, en formato todos contra todos y con el campeón será quien logre más puntos.

Una de las motivaciones más grandes respecto al comienzo de este año en el basquet, es la conformación de los seleccionados provinciales, pensando en los Juegos EPADE a disputarse en el mes de abril, y el Campeonato Argentino de Selecciones U15, que será en la provincia de Santa Fe en Mayo. Respecto a esto, los dirigentes y entrenadores trabajan no sólo en la búsqueda de conformar el plantel, sino también en el cuerpo técnico que represente a la Federación de Basquet de Tierra del Fuego.

En medio de la disputa del torneo de menores, habrá atractivos respecto a los mayores, como será el desafio “Campeones de Verano” que enfrentará a los dos equipos ganadores de los torneos de verano, de Rio Grande y Ushuaia. Desde Saturno y Amigos Negro serán los protagonistas de este encuentro, a jugarse a las 16 hs.

PROGRAMACIÓN

Sabado 16 – Gimnasio Colegio Haspen

12:00 Metalúrgico vs. Club de Amigos

14:00 Yoppen vs. Universitario

16:00 Desafío “Campeones de Verano”

18:00 Universitario vs. Club de Amigos

Domingo 17 – Gimnasio Colegio Haspen

10:00 Universitario vs. Metalúrgico

12:00 Yoppen vs. Club de Amigos

14:00 Encuentro modalidad 3×3.

16:00 Metalúrgico vs. Yoppen