Refuerzan el llamado a respetar los senderos en áreas naturales protegidas

Detectaron el ingreso de motos en un circuito de trekking dentro de la Reserva Provincial Laguna Negra y se iniciaron actuaciones administrativas por el daño ambiental generado.

Guardaparques de la Zona Centro detectaron la circulación de motos de motocross en el sendero de trekking al Cerro Michi, un espacio ubicado dentro de la Reserva Provincial Laguna Negra y destinado exclusivamente a caminatas.

La actividad, expresamente prohibida en todas las áreas naturales protegidas, provocó un impacto negativo sobre el ambiente y la infraestructura del sendero.

El tránsito de vehículos motorizados en estos espacios genera erosión del suelo, deteriora la traza acondicionada para el uso público y afecta el entorno natural, que fue diseñado bajo criterios de conservación.

Frente a esta situación, el cuerpo de guardaparques labró las actuaciones correspondientes, elaboró el informe técnico y dio inicio al procedimiento administrativo, con la intervención del área legal para la aplicación de las sanciones previstas.

A partir del aporte de vecinos, también se incorporaron al expediente registros audiovisuales difundidos en redes sociales que dan cuenta de hechos similares ocurridos con anterioridad en el mismo sector.

El sendero al Cerro Michi fue inaugurado en enero de 2025, luego de más de tres años de trabajo articulado entre distintos organismos, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y accesible para el disfrute responsable de la naturaleza.

En ese marco, se recordó que el circuito está habilitado únicamente para trekking, no permitiéndose el ingreso de vehículos motorizados, bicicletas, caballos ni mascotas.

Desde el cuerpo de guardaparques remarcaron que el cuidado de estos lugares es una responsabilidad compartida y apelaron al compromiso de la comunidad para preservar áreas que forman parte del patrimonio natural.

Asimismo, se invitó a dar aviso inmediato ante la detección de actividades no permitidas, destacando el rol clave de la participación ciudadana en la protección de estos espacios.