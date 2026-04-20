Raíces e historia en una celebración que une comunidades

En el marco del 433° aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy, se llevó adelante un acto conmemorativo que reunió a integrantes de la comunidad jujeña, autoridades locales y vecinos, en una jornada marcada por el reconocimiento histórico y el encuentro cultural.

La actividad fue organizada por la Asociación de Residentes Jujeños, quienes impulsaron este espacio de memoria para destacar la relevancia de la ciudad norteña en la historia del país, especialmente por su rol en la lucha por la independencia y la defensa de la soberanía nacional.

Durante la ceremonia, se puso en valor el legado de su pueblo y su contribución al desarrollo de la Argentina, al tiempo que se resaltó la importancia de sostener vivas estas fechas que forman parte de la identidad colectiva.

El encuentro también sirvió para reafirmar la necesidad de fortalecer los lazos entre comunidades de distintas regiones, promoviendo el respeto por las raíces culturales y el sentido de pertenencia que une a todos los argentinos.