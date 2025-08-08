Ushuaia se prepara para una noche de fuego, nieve y tradición en el Cerro Martial

Ushuaia, Tierra del Fuego – Este sábado 9 de agosto, la ciudad del Fin del Mundo vivirá un evento que brilla con luz propia: la 30ª edición de la tradicional Bajada con Antorchas del Glaciar Martial. La montaña se convertirá en un espectáculo viviente, iluminada por el destello de más de 70 esquiadores que descenderán la ladera portando antorchas encendidas, en una ceremonia que conjuga cultura, invierno y comunidad .

El programa de la jornada

Desde las 13:00, el parque del Fin del Mundo—Cerro Martial—se animará con música en vivo;

A partir de las 15:00, el día florecerá con propuestas gastronómicas, juegos, espectáculos artísticos y deportivos, pensados para toda la familia ;

El momento más esperado llegará a las 20:00, con el descenso de los esquiadores iluminando la ladera y la tradicional “quema del muñeco”, cerrando la jornada en un gesto simbólico que da la bienvenida al invierno.

Un evento con identidad fueguina

Este tradicional ritual invernal se celebra en el marco del Día del Montañés, con el acompañamiento del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), el sector turístico privado y diversas entidades locales y nacionales . Martín Bianchi, director de Promoción Turística del INFUETUR, subrayó que el evento “reúne a la comunidad y a los turistas en una jornada que combina naturaleza, cultura e identidad” .

Mirada al futuro

En paralelo, se realizará un fam tour para operadores turísticos de América, con el objetivo de posicionar la Bajada con Antorchas como un atractivo vendible para futuros paquetes de invierno, especialmente para la edición de 2026 .