Puente General Mosconi: crece el malestar por el deterioro y las obras sin terminar

El estado del puente General Mosconi vuelve a quedar en el centro de las críticas de los vecinos de Río Grande. El deterioro visible de la estructura, sumado a trabajos inconclusos y la falta de mantenimiento, alimenta la preocupación de quienes transitan diariamente por uno de los principales puntos de conexión de la ciudad.

Las actual situación refleja losetas dañadas, sectores hundidos y un evidente desgaste que genera temor para peatones. También se observa la falta de pintura y la instalacion de iluminación LED. Mostrando un total abandono en la estructura.

En este contexto, la falta de respuestas oficiales, ya no pasan desapercibidos y se transforman en una preocupación cotidiana para todas y todos los riograndenses.