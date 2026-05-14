Violento vuelco tras una colisión en Islas Malvinas y Obligado

Un siniestro vial se registró durante la noche de este miércoles en la intersección de las calles Islas Malvinas, entre Bilbao y Obligado, dejando importantes daños materiales y un vehículo volcado.

Según las primeras informaciones, una camioneta Chery Tiggo circulaba por Islas Malvinas cuando, por causas que se intentan establecer, su conductor perdió el control del rodado e impactó contra un Fiat Palio que se encontraba estacionado.

Como consecuencia del choque, el vehículo estacionado sufrió daños en el sector lateral trasero izquierdo. Tras el fuerte impacto, la Chery Tiggo terminó volcando, quedando recostada sobre su lateral izquierdo.

En el lugar trabajó personal de la Policía de la Provincia, efectivos de Tránsito Municipal y personal sanitario del Hospital Regional Río Grande, quienes asistieron en el operativo y realizaron las actuaciones correspondientes. Además, se llevan adelante las pericias para determinar la mecánica del hecho.