Puente Mosconi: impulsan un estudio técnico por el colapso del tránsito

La agrupación Homero Manzi impulsó un pedido para que se realice un estudio técnico de tránsito en el sector del Puente General Mosconi y sus accesos, ante los reiterados inconvenientes de circulación que se registran diariamente en la zona sur de Río Grande.

La iniciativa fue presentada en el Concejo Deliberante a través de un proyecto de ordenanza que plantea la necesidad de analizar el flujo vehicular, los puntos críticos de congestión y los tiempos de demora que afectan a miles de conductores en horarios pico.

Según se expone en la propuesta, el crecimiento sostenido del tránsito en el sector genera extensas filas, complicaciones en la movilidad y situaciones de riesgo vial, afectando tanto a vecinos como a quienes utilizan diariamente el puente para trasladarse entre distintos puntos de la ciudad.

El proyecto también solicita que el Municipio evalúe posibles medidas para mejorar la circulación, entre ellas la semaforización de sectores estratégicos, mejoras en accesos y egresos, señalización vial y un eventual reordenamiento del tránsito.

Además, se propone que durante el desarrollo del estudio se convoque a vecinos, organizaciones e instituciones del sector para aportar experiencias y propuestas vinculadas a la problemática vial.

La iniciativa establece que el Departamento Ejecutivo deberá elevar un informe con los resultados del relevamiento y las medidas previstas en un plazo de 60 días desde su aprobación