El Municipio brinda recomendaciones para la compra segura de lotes privados

El Municipio de Río Grande recuerda a los vecinos y vecinas una serie de recomendaciones a tener en cuenta previo a la compra de un terreno para evitar posibles fraudes y/o inconvenientes. Se solicita considerar mínimamente los siguientes puntos, previo a realizar cualquier tipo de inversión:

Verificar que la persona que venda el terreno sea la dueña (DNI).

Verificar que la persona que le venda el terreno tenga el título de propiedad a su nombre inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble (Moyano N.° 780) y que los datos sean los que correspondan al terreno (siempre solicitar número de partida inmobiliaria).

Verificar que el lote posea servicios (está prohibida la venta de lotes sin servicios, O.M. N.° 2863/11).

Evitar ofertas poco realistas (ventas por redes sociales, carteles en la vía pública, precios ínfimos, etc.).

Tener en cuenta los usos para los que piensa el terreno (comercio, viviendas en altura, galpón, etc.), dado que en la zona podría no estar permitido por el Código de Desarrollo Territorial (O.M. N.° 2863/11).

También se recuerda que tener un boleto de compraventa a su nombre como comprador no lo convierte en propietario, pero sí tiene consecuencias jurídicas entre las partes (contrato entre privados). La compraventa de un bien inmueble debe hacerse necesariamente por escritura pública.

Para mayor información, los interesados pueden acercarse a la Subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (Dirección de Desarrollo Urbano y Dirección de Catastro) sita en 9 de Julio N.° 601 de lunes a viernes de 9 a 16 horas o remitir su consulta al siguiente correo: [email protected].