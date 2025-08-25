Banco de Tierra del Fuego ofrece plazo fijo con tasa del 49 %

Tierra del Fuego, agosto 2025. El Banco de la Provincia de Tierra del Fuego (BTF) anunció que los plazos fijos en pesos, a 30 días, rinden una Tasa Nominal Anual (TNA) del 49 %, tanto para clientes como para quienes no posean cuenta en la entidad.

La propuesta coloca al banco provincial dentro de las instituciones con mejores rendimientos del mercado, en un contexto donde varias entidades financieras han comenzado a elevar sus tasas para captar depósitos luego de la eliminación de restricciones cambiarias.

Con esta rentabilidad, una inversión de $1.000.000 a 30 días podría generar $48.333 en concepto de intereses, lo que convierte al producto en una alternativa atractiva para pequeños y medianos ahorristas que buscan resguardar el valor de su dinero.

Actualmente, bancos como el CMF ofrecen hasta un 50 % TNA, mientras que otras entidades de menor tamaño rondan el 48–49 %, por lo que la tasa del BTF se ubica en el segmento más alto de la plaza financiera nacional.

Desde la entidad remarcaron que el plazo fijo puede constituirse de manera sencilla a través de home banking, cajeros automáticos o en las sucursales, lo que amplía las posibilidades de acceso para los usuarios.