El Gobierno presentó un nuevo esquema jubilatorio en el que cada individuo cobre una cantidad dependiendo de sus años de contribución al SIPA.

La Ley de Bases, que el pasado miércoles recibió aprobación general en el Senado, incluye la derogación de la moratoria previsional y propone la creación de algo que el Gobierno llama Prestación de Retiro Proporcional. Este nuevo sistema está pensado para abarcar a todas esas personas que cumplieron 65 años y no completaron los 30 años de aportes que son necesarios para jubilarse.

La propuesta, que fue rechazada, consistía en eliminar definitivamente la moratoria y crear la Prestación de Retiro Proporcional. Es decir que quienes no hayan terminado sus aportes, cobrarían a partir de los 65 años de edad una jubilación mínima equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima.

Además de darle una jubilación parecida a la mínima a quienes no completen los 30 años de aportes, el Gobierno le iba a otorgar un adicional que se desprende de la cantidad de años de aportes de cada individuo al Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA). Por ejemplo, si alguien aportó durante 25 años y otra persona durante 15, no cobrarán lo mismo. El monto que se deberá cobrar dependiendo el caso todavía no se definió.

Finalmente el Senado modificó este apartado y la moratoria se mantiene. En los próximos días la Cámara de Diputados decidirá si aprueba esta modificación junto con las demás o si se mantiene la ley original que llegó al Senado.

A qué edad se podrán jubilar hombres y mujeres con la Ley de Bases

De todas maneras, la Ley de Bases podría alargar la edad jubilatoria de los argentinos. Entre los trabajadores masculinos, solo 3 de cada 10 hombres logran alcanzar los aportes jubilatorios necesarios a los 65 años. Por su parte, de todas las trabajadoras del país solo 1 de cada 10 completa los 30 años de aportes a sus 60 años. Con la posible eliminación de la moratoria, aquellos que no completen la antigüedad en sus aportes no podrán jubilarse y deberá optar por cobrar la PUAM que propone el Gobierno.

Siguiendo esta lógica, los hombres deberán esperar aproximadamente hasta los 70 años para jubilarse, mientras que las mujeres pasarían a hacerlo a partir de sus 65 años.