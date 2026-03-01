Von Der Thusen asume al frente de la Comisión 1 y anticipa una gestión más dinámica

En el inicio del nuevo período parlamentario, el legislador Raúl Von Der Thusen fue designado como presidente de la Comisión N° 1 de Legislación General, uno de los espacios centrales dentro de la Legislatura provincial por el alcance institucional de los temas que allí se tratan.

La Comisión 1 concentra el análisis de proyectos vinculados a reformas normativas, cuestiones constitucionales y asuntos municipales y comunales, por lo que su funcionamiento resulta clave en la definición del rumbo legislativo.

En ese contexto, Von Der Thusen manifestó que asume el desafío con responsabilidad y entusiasmo, destacando la importancia de fortalecer el trabajo parlamentario. El legislador adelantó que buscará imprimirle mayor dinamismo a la comisión, con el objetivo de agilizar el tratamiento de iniciativas y evitar demoras en expedientes de relevancia para la provincia.

Según indicó, la sociedad demanda respuestas concretas y tiempos más eficientes en la labor legislativa. Entre los ejes que proyecta para este ciclo, mencionó la posibilidad de realizar reuniones en las distintas ciudades fueguinas, con la intención de acercar el debate parlamentario a la comunidad y generar una participación más directa de vecinos e instituciones.

Finalmente, remarcó que su plan de trabajo apunta no solo a cumplir con los plazos formales, sino también a optimizar la metodología interna para dar mayor impulso a los proyectos considerados prioritarios, reafirmando su intención de sostener una gestión activa y cercana a las demandas ciudadanas.