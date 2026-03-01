Melella anunció un nuevo programa de créditos del BTF para acceder a la vivienda propia

En el marco del discurso de apertura del XLIII Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial, el Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, anunció un programa integral del BTF de financiamiento inclusivo para la construcción, ampliación o adquisición de la primera vivienda.

En este sentido, el mandatario expresó que “el objetivo es ofrecer genuinas soluciones a las familias, dinamizar el sector de la construcción y promover el desarrollo habitacional en toda la provincia”.

“El eje central de este programa serán los créditos hipotecarios accesibles destinados a la construcción, ampliación o adquisición de la primera vivienda. Estos préstamos se otorgarán con plazos de hasta 30 años. Las tasas de interés preferenciales incluirán un mecanismo de ajuste innovador para garantizar que el repago del crédito y las cuotas se ajusten a los niveles de ingresos de las familias”, detalló.

Asimismo Melella subrayó que “para asegurar una oferta habitacional competitiva, el banco brindará complementariamente asistencia crediticia a las empresas del sector privado vinculadas a la construcción. Se facilitará el acceso a líneas específicas para capital de trabajo y bienes de capital con condiciones preferenciales, además de habilitar el financiamiento vía mercado de capitales”.

“Somos el primer banco del sistema en salir con una propuesta crediticia de esta naturaleza para la población”, concluyó el Gobernador.